Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan Mengguyur Mayoritas RI
jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Minggu 19 April 2026.
BMKG memprakirakan cuaca pada sebagian besar wilayah ibu kota provinsi Indonesia akan diguyur hujan ringan.
Prakirawan BMKG Rizky menyampaikan bahwa di Pulau Sumatra, hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pekanbaru (Riau), Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Padang (Sumatera Barat), Jambi, Pangkalpinang (Kepulauan Bangka Belitung), dan Bengkulu.
"Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di Palembang dan Bandar Lampung," kata Rizky pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta.
Beralih ke Pulau Jawa, lanjut dia, diprakirakan cuaca di seluruh ibu kota provinsi, mulai dari Jakarta, Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Yogyakarta (DIY), dan Surabaya (Jawa Timur), akan diguyur hujan ringan.
Kemudian untuk wilayah Kalimantan, kata dia, hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Samarinda (Kalimantan Timur), dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah), akan diguyur hujan ringan. Adapun hujan berpetir diprakirakan terjadi di Banjarmasin (Kalimantan Selatan).
Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjut Rizky, cuaca diprakirakan berawan tebal di Mataram (Nusa Tenggara Barat/NTB) dan Denpasar (Bali).
Adapun hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Kupang (Nusa Tenggara Timur/NTT).
Cuaca Hari Ini, BMKG memprakirakan hujan ringan akan mengguyur mayoritas wilayah Republik Indonesia.
