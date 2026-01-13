menu
Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan-Sedang Berpotensi Mengguyur Mayoritas Kota Besar
Polisi mengatur arus lalu lintas saat terjadi genangan di ruas Jalan Kudus-Pati, Desa Ngembalrejo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin (12/1/2026). ANTARA FOTO/Nirza/agr/nym

jpnn.com - JAKARTA -  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Selasa 13 Januari 2026.

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia.

BMKG dalam sistem peringatan dini cuaca menyatakan untuk wilayah Sumatra, kota-kota besar yang berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang, yakni Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung

“Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang diprakirakan berawan,” ujar Prakirawan BMKG Miftah Ali dalam siaran yang diikuti dari Jakarta, Selasa (13/1).

Hujan ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di Banten, Jakarta, Bandung, Semarang. Yogyakarta, dan Surabaya.

Adapun di Pulau Kalimantan, Kota Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang.

Pontianak dan Banjarmasin diprakirakan berawan.

“Sementara Bali dan Mataram yang berpotensi diguyur hujan ringan. Adapun Kupang diprakirakan hujan lebat disertai kilat,” ujarnya.

