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Cuaca Hari Ini: Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan Pada Sore hingga Malam

Cuaca Hari Ini: Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan Pada Sore hingga Malam
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Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin (12/10). Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin (12/10).

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg, Senin, memprediksi wilayah itu akan turun hujan pada sore hingga malam hari.

BMKG menyebutkan Jakarta Barat diprakirakan akan berawan tebal pada 07.00 WIB dan mulai berawan pada 10.00 hingga 13.00 WIB.

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Cuaca di wilayah ini akan kembali berawan tebal pada 16.00 WIB.

Memasuki malam hari pukul 19.00 WIB, wilayah tersebut diprediksi akan hujan ringan dan kembali berawan tebal pada 22.00 WIB.

Kemudian di Jakarta Pusat, cuaca akan berawan tebal pada 07.00 WIB dan mulai berawan pada 10.00 hingga 13.00 WIB.

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Pada sore hari pukul 16.00 WIB, BMKG memprakirakan wilayah ini akan cerah berawan.

Lalu pada pukul 19.00 WIB, wilayah tersebut diprediksi akan hujan ringan dan berawan tebal pada 22.00 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin (12/10).

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