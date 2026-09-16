Cuaca Hari Ini, Sebagian Besar Wilayah RI Berpotensi Berawan Tebal

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Rabu 16 September 2026. BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi berawan tebal hari ini.

Prakirawan BMKG Ina Indah menyampaikan bahwa di wilayah Sumatra, cuaca Kota Banda Aceh diprakirakan berawan tebal, sedangkan Medan dan Padang berpotensi diguyur hujan ringan. Sementara itu, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bengkulu diprakirakan mengalami udara kabur.

"Kota Tanjung Pinang diprakirakan berawan tebal, sementara Pangkal Pinang berawan. Asap atau kabut berpotensi melanda Bandar Lampung," katanya dalam kanal YouTube yang dipantau dari Jakarta.

Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di Serang dan Bandung diprakirakan berawan tebal. Adapun Jakarta dan Yogyakarta berawan, sementara Semarang diprakirakan mengalami udara kabur. Surabaya diprakirakan cerah.

Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak diprakirakan diguyur hujan ringan, sedangkan Palangka Raya dan Banjarmasin berpotensi mengalami asap atau kabut. Kota Samarinda diprakirakan mengalami udara kabur. "Waspadai potensi hujan petir yang dapat melanda wilayah Tanjung Selor," kata Ina.

Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca di Denpasar dan Mataram diprakirakan berawan tebal, sedangkan Kupang cerah berawan.

Kemudian untuk wilayah Sulawesi, cuaca di Manado, Makassar dan Kendari berawan, sementara Gorontalo berawan tebal. Kota Palu berpotensi diguyur hujan ringan.

"Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan mengguyur Kota Mamuju," kata Ina.