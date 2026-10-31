Cuaca Hari Ini, Sebagian Jakarta Berpotensi Hujan Ringan Sore & Malam

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca Jakarta hari ini Sabtu 31 Oktober 2026. BMKG memprakirakan sebagian wilayah Jakarta berpotensi hujan ringan pada sore dan malam hari.

BMKG melalui akun @infobmkg di Instagram, memprakirakan pada Sabtu pukul 07.00 WIB sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan tebal, kecuali Jakarta Pusat yang diprediksi berawan.

Menjelang siang atau sekitar pukul 10.00 WIB, hampir seluruh wilayah Jakarta diprakirakan cerah berawan. Sementara itu, untuk suhu udara pada pagi hari berkisar 26–31 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata 2–15 kilometer (km) per jam.

Selanjutnya, untuk siang hari pukul 13.00 WIB sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan akan berawan, kecuali Jakarta Timur yang berawan tebal dan Kepulauan Seribu yang akan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar 29–31 derajat Celsius dengan kecepatan angin 7–14 km per jam.

Kemudian, pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, sebagian wilayah Jakarta berpotensi hujan ringan, kecuali Jakarta Pusat yang cerah berawan, Jakarta Utara yang berawan dan Kepulauan Seribu yang cerah berawan.

Sementara itu, untuk suhu udara pada sore hari berkisar 29–30 derajat Celsius dengan kecepatan angin 2–9 km per jam.

Selanjutnya, pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, hampir sebagian besar wilayah Jakarta diprakirakan masih akan hujan ringan, kecuali Jakarta Barat, Jakarta Pusat yang akan cerah berawan dan Kepulauan Seribu yang berawan tebal. Suhu udara berkisar 27 - 28 derajat Celsius dengan kecepatan angin 1–14 km per jam. (antara/jpnn)