Cuaca Hari Ini, Sejumlah Kota Berpotensi Hujan, Ada yang Lebat
jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca hari ini Senin 28 September 2026, di mana sejumlah daerah berpotensi diguyur hujan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan hingga lebat disertai petir terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia pada hari ini.
Berdasarkan prakiraan cuaca yang diunggah melalui akun Instagram resmi @infoBMKG, hujan disertai petir berpotensi terjadi di Jambi, Pontianak, dan Tanjung Selor.
Sementara itu, hujan sedang diprakirakan terjadi di Medan dan Nabire.
Hujan ringan berpotensi terjadi di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandung, Mamuju, Palu, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.
Untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang.
Sementara itu, Yogyakarta berpotensi mengalami udara kabur. Di Sumatera, Banda Aceh diprakirakan berawan, sedangkan Bengkulu, Palembang, dan Pangkalpinang berpotensi mengalami udara kabur.
Bandar Lampung berpotensi mengalami asap atau kabut. Untuk wilayah Kalimantan, udara kabur berpotensi terjadi di Samarinda dan Banjarmasin, sedangkan Palangkaraya berpotensi mengalami asap atau kabut.
Prakiraan cuaca hari ini, BMKG mengingatkan bahwa meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal.
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