Cuaca Hari Ini, Sejumlah Kota Besar Berpotensi Hujan, tetapi Jangan Berharap Lebat

jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca hari ini Selasa 18 Agustus 2026, di mana sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan ringan.

Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Jakarta, Selasa, Prakirawan Medayu Bestari menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang dari Sulawesi Selatan hingga Kalimantan Selatan, perairan barat Aceh, dari Riau hingga perairan timur Sumatera Utara, Sumatera Selatan hingga Riau, Kepulauan Bangka Belitung hingga Kepulauan Riau, serta Jawa Barat hingga Selat Sunda.

Daerah konvergensi juga memanjang dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, perairan timur Kalimantan Utara, Gorontalo hingga Laut Sulawesi, Laut Maluku, Nusa Tenggara Timur hingga Bali, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan Samudera Pasifik.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Oleh karena itu pihaknya memprakirakan tidak ada kota besar yang akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang pada hari ini.

Sejumlah kota besar hanya akan mengalami hujan ringan, yaitu wilayah Banda Aceh, Medan (Sumatera Utara), Pekanbaru (Riau), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bandar Lampung, Serang (Banten), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Denpasar (Bali), Mamuju (Sulawesi Barat), Palu (Sulawesi Tengah), Jayapura (Papua), dan Jayawijaya (Papua Pegunungan).

Adapun kota besar yang diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini yakni wilayah Jambi, Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung), Jakarta, Semarang (Jawa Tengah), Yogyakarta, Surabaya (Jawa Timur).

Selain itu, Samarinda (Kalimantan Timur), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Gorontalo, Manado (Sulawesi Utara).