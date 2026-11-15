Cuaca Hari Ini, Sejumlah Wilayah di Jakarta Berpotensi Hujan Siang dan Sore

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca Jakarta hari ini Minggu 15 November 2026.

BMKG memprakirakan hujan akan mengguyur sejumlah wilayah di Jakarta pada sore nanti.

BMKG melalui akun @infobmkg di Instagram memprakirakan hujan ringan berpotensi turun di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Sementara itu, hujan petir diprakirakan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore hari.

Di Jakarta Selatan, cuaca diprakirakan berawan tebal pada pagi hari hingga menjelang siang.

Hujan ringan berpotensi turun mulai pukul 13.00 WIB, kemudian meningkat menjadi hujan petir pada pukul 16.00 WIB.

Hujan ringan kembali berpotensi terjadi pada pukul 19.00 WIB sebelum cuaca berawan tebal pada malam hari.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Jakarta Timur.