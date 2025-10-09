Cuaca Hari Ini, Sejumlah Wilayah Diselimuti Awan Tebal, Waspadalah
jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari ini Kamis (9/10).
Prakirawan BMKG Sentia Arianti mengatakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia diselimuti awan tebal..
Berawal dari Pulau Sumatera, Kota Banda Aceh diprakirakan berawan, sedangkan Medan, Tanjung Pinang, dan Padang berpotensi hujan ringan.
"Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di wilayah Pekanbaru," kata dia dikutip dalam siaran Youtube di Jakarta.
Masih di Pulau Sumatera, diprakirakan berawan di Kota Bandar Lampung, berawan tebal di Pangkal Pinang, hujan ringan di Bengkulu, serta perlu diwaspadai hujan yang dapat disertai petir di wilayah Jambi.
Beralih ke Pulau Jawa, secara umum diprediksi berawan tebal di wilayah Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, dan Surabaya.
Kemudian bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, secara umum diprakirakan berawan di Kota Denpasar, Mataram, dan Kupang.
Beranjak ke Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan di Kota Palangkaraya, berawan tebal di Kota Samarinda, udara kabur di Kota Banjarmasin, serta hujan ringan di Tanjung Selor dan Pontianak.
