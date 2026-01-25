Cuaca Jakarta Hari Ini 25 Januari, Pagi Hingga Malam Belum Hujan
jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi mengenai prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Minggu 25 Januari 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah di Jakarta akan diselimuti awan tebal pada hari ini.
Menurut informasi yang diunggah melalui akun Instagram @infobmkg, seluruh wilayah di Jakarta akan diselimuti awan tebal mulai pukul 07.00 hingga sore hari.
BMKG memprediksi, hujan dengan intensitas ringan baru akan turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur mulai 19.00 hingga 22.00 WIB.
Sedangkan wilayah lainnya seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu baru akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada 22.00 WIB.
Rata-rata suhu di Jakarta Barat, Jakarta Pusat Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprakirakan sekitar 23-29 derajat Celcius.
Lalu untuk wilayah Jakarta Utara rata-rata suhu diprakirakan akan berkisar di angka 24-28 derajat Celcius.
Terakhir di Kepulauan Seribu, rata-rata suhu diprediksi sekitar 27-28 derajat Celcius.
