Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan, Bakal Turun Hujan?
jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Instagram @infobmkg memprakirakan pada Senin pagi hampir seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan.
Namun, Jakarta Pusat memiliki cuaca cerah berawan sedangkan Kepulauan Seribu berawan. Kemudian menjelang siang, hampir seluruh wilayah Jakarta diprakirakan berawan tebal.
BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta bakal berawan seharian atau sejak pagi hingga malam hari.
Untuk suhu udara pada pagi hari berkisar 24–27 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata 3–19 kilometer (km) per jam.
Sementara untuk siang hari seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan berawan tebal. Sedangkan untuk suhu udara berkisar 28–35 derajat Celsius dengan kecepatan angin 10–21 km per jam.
Kemudian, pada sore hari hampir seluruh wilayah Jakarta berpotensi berawan, kecuali Jakarta Barat yang bakal cerah berawan sementara untuk suhu udara pada sore hari berkisar 28–34 derajat Celsius dengan kecepatan angin 13–25 km per jam.
Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, sebagian besar wilayah Jakarta diprakirakan akan berawan, kecuali Kepulauan Seribu yang akan berawan tebal. Sedangkan untuk suhu udara berkisar 27–28 derajat Celsius dengan kecepatan angin 8–24 km per jam.(antara/jpnn)
BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta bakal berawan seharian atau sejak pagi hingga malam hari.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
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