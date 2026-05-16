Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan dari Siang Hingga Sore di Sebagian Wilayah

Ilustrasi - Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melintas saat hujan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. ANTARA/Ilham Kausar/am.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update prakiraan cuaca hari ini untuk wilayah DKI Jakarta. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta pada siang hingga sore.

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg mengungkapkan bahwa Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu akan diselimuti awan tebal mulai pagi hingga malam.

Jakarta Barat diprakirakan juga akan diselimuti awan tebal.

Namun, wilayah ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada sore hari.

BMKG memprakirakan tiga wilayah, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, akan turun hujan pada siang hingga sore hari.

Rata-rata suhu di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat sekitar 24-29 derajat Celcius.

Adapun rata-rata suhu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan sekitar 24-30 derajat Celcius.

Untuk rata-rata suhu di Jakarta Utara, diprakirakan sekitar 25-29 derajat Celcius dan Kepulauan Seribu 27-28 derajat Celcius. (antara/jpnn)

Berikut update prakiraan cuaca Jakarta hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Hujan siang hingga sore di sebagian wilayah.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

