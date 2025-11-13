Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan Ringan Pagi hingga Siang

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Kamis 13 November 2025. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Kamis (13/11) pagi hingga siang hari.

Pada Kamis pagi Jakarta akan hujan ringan kecuali Kepulauan Seribu yang akan berawan dengan suhu diperkirakan 27 – 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 70 – 84 persen. Kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 9,9 – 28,7 km/jam.

Memasuki siang hari, Jakarta masih akan turun hujan ringan kecuali Kepulauan Seribu yang akan berawan dengan suhu rata-rata 27 – 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 78 - 82 persen. Kecepatan angin rata-rata angin 11,9 – 27 km/jam.

Selanjutnya, pada sore hari, Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata berkisar 26 - 28 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 79 – 87 persen. Kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 7,3 – 30,3 km/jam.

Kemudian, untuk malam hari, Jakarta masih akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 25 - 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 85 – 89 persen. Kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 8,5 – 28,9 km/jam.

Sementara itu, pada Jumat (14/11) dini hari Jakarta akan turun hujan kecuali Kepulauan Seribu dengan suhu rata-rata 24 - 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 86 – 92 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 9 – 30,8 km/jam. (antara/jpnn)



