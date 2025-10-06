Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan Siang Hingga Malam

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta hari ini Senin 6 Oktober 2025 bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sedang pada siang hingga malam.

Informasi BMKG di akun Instagram dikutip di Jakarta, Senin, menyebutkan, dari enam wilayah di DKI yaitu Jakarta Barat, Timur, Pusat, Utara, Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu, pada pagi hari rerata berawan hingga berawan tebal kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu hujan petir.

Prakiraan cuaca Jakarta, awan tebal pada pagi hari ini berganti menjadi hujan intensitas ringan di semua daerah pada Senin siang, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu diprakirakan berawan tebal.

Untuk Senin sore, cuaca Jakarta rerata berawan tebal, kecuali Jakarta Selatan yang diprakirakan hujan dengan intensitas ringan.

Sementara malam harinya seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Diketahui bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 2,5 mm per jam, sedangkan hujan sedang membawa 5-10 mm air per jam.

Pada hari yang sama untuk kecepatan angin 5-6 kilometer per jam, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang mencapai 18 km per jam dengan suhu berada 24 hingga 29 derajat celcius. (antara/jpnn)