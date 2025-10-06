menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan Siang Hingga Malam

Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan Siang Hingga Malam

Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan Siang Hingga Malam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Senin 6 Oktober 2025, siang hingga malam berpotensi hujan. Ilustrasi Foto: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta hari ini Senin 6 Oktober 2025 bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sedang pada siang hingga malam.

Informasi BMKG di akun Instagram dikutip di Jakarta, Senin, menyebutkan, dari enam wilayah di DKI yaitu Jakarta Barat, Timur, Pusat, Utara, Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Seribu, pada pagi hari rerata berawan hingga berawan tebal kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu hujan petir.

Prakiraan cuaca Jakarta, awan tebal pada pagi hari ini berganti menjadi hujan intensitas ringan di semua daerah pada Senin siang, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu diprakirakan berawan tebal.

Baca Juga:

Untuk Senin sore, cuaca Jakarta rerata berawan tebal, kecuali Jakarta Selatan yang diprakirakan hujan dengan intensitas ringan.

Sementara malam harinya seluruh wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Diketahui bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 2,5 mm per jam, sedangkan hujan sedang membawa 5-10 mm air per jam.

Baca Juga:

Pada hari yang sama untuk kecepatan angin 5-6 kilometer per jam, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang mencapai 18 km per jam dengan suhu berada 24 hingga 29 derajat celcius. (antara/jpnn)

Prakirakan cuaca Jakarta hari ini Senin 6 Oktober 2025 bakal diguyur hujan pada siang hingga malam.


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI