Cuaca Jakarta Hari Ini: Pagi Hanya di Kepulauan Seribu, Siang Seluruh Wilayah Ibu Kota
jpnn.com - JAKARTA – Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Rabu 28 Oktober 2026, seluruh wilayah ibu kota akan diguyur hujan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan pada Rabu siang.
Berdasarkan data dari laman resmi BMKG di instagram @infobmkg di Jakarta, Rabu menyatakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan pada pukul 13.00 WIB.
Sebelumnya di Rabu pagi pukul 07.00 WIB, seluruh Jakarta diperkirakan diselimuti awan tebal kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan.
Kemudian sore hari pukul 16.00 WIB, hujan dengan intensitas ringan terus berlanjut di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
Sementara Jakarta Utara diprediksi berawan tebal dan Kepulauan Seribu dalam kondisi cuaca berawan.
Sementara di malam hari pukul 19.00 WIB hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
Kemudian untuk Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diprediksi hujan dengan intensitas ringan
BMKG menyampaikan prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Rabu 28 Oktober 2026, di mana seluruh wilayah ibu kota akan diguyur hujan.
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