Cuaca Jakarta Jumat Hari Ini, Diguyur Hujan dari Siang Hingga Malam

Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Jumat.

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg menyebutkan Jakarta Barat diguyur hujan ringan pagi hingga sore hari, kemudian berawan tebal pada malam hari.

Lalu untuk Jakarta Pusat berawan tebal pagi ini, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Kemudian Jakarta Selatan berawan pagi ini, kemudian akan diguyur hujan ringan pada siang hingga malam hari.

Jakarta Timur berawan tebal pagi ini, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hari, diikuti hujan dengan intensitas sedang pada sore hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Jakarta Utara berawan pada pagi hari, kemudian akan diguyur hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan pada pagi hingga siang hari, dan berawan tebal pada malam hari.

Suhu rata-rata wilayah Jakarta hari ini berkisar antara 26-28 derajat Celcius.

Sumber Antara
