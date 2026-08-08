Cuaca Menyengat, Kipas Pintar Laris Manis, Sebegini Kisaran Harganya

jpnn.com - PALEMBANG - Cuaca panas saat puncak musim kemarau membuat kebutuhan masyarakat terhadap perangkat penyejuk ruangan ikut meningkat.

Di tengah kondisi tersebut, kipas pintar atau smart fan mulai menjadi pilihan baru warga Palembang.

Kondisi itu terlihat di AZKO PS Mall Palembang. Penjualan kipas angin, terutama tipe Herculer dan AC portabel tercatat mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 15 persen dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

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Store Manager AZKO PS Mall Palembang Alfian Darmawan mengungkapkan, peningkatan permintaan tidak hanya terjadi pada kipas angin konvensional.

Konsumen kini mulai tertarik dengan produk yang dilengkapi teknologi pintar dan dapat dioperasionalkan melalui ponsel.

"Untuk Herculer menjadi produk yang paling banyak diminati. Selain menggunakan remote, tersedia juga tipe smart yang bisa dihubungkan dengan ponsel melalui internet. Jadi, pelanggan bisa menyalakan kipas dari mana saja sebelum tiba di rumah," ungkap Alfian saat diwawancarai Sabtu (8/8/2026).

Menurut Alfian, fitur konektivitas menjadi salah satu alasan konsumen memiliki kipas pintar.

Pengguna tidak perlu lagi datang langsung ke perangkat untuk menyalakan atau mengatur kipas karena sejumlah fungsi dapat dikendalikan melalui aplikasi di smartphone.