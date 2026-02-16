Cuaca, Nasib, dan Kekalahan Telak: Persib Bandung Menyusun Balasan di Kandang

jpnn.com - Persib Bandung terus memaksimalkan persiapan menjelang laga kontra Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Duel penentuan Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2/2026).

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa kondisi tim tetap terkendali meski membawa beban kekalahan telak 0-3 dari pertemuan pertama.

Menurutnya, situasi tersebut tidak mengganggu kesiapan pemain untuk menatap laga di Bandung.

"Kondisi para pemain, secara fisik tidak apa-apa, secara mental tidak apa-apa," tegas juru racik asal Kroasia itu.

Hodak menilai kekalahan merupakan bagian dari dinamika sepak bola.

Dia menekankan bahwa hal terpenting saat ini ialah bagaimana tim merespons hasil buruk tersebut dengan cara yang tepat di pertandingan berikutnya.

"Terkadang Anda harus kalah. Itu perlu terjadi dalam permainan yang buruk."