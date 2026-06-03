Cuaca Riau 3 Juni 2026, BMKG Ingatkan Fenomena Ini

jpnn.com, PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Provinsi Riau berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Rabu (3/6/2026).

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah daerah.

Pada pagi hingga siang hari, cuaca di sebagian besar wilayah Riau diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

“Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir,” kata Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Yasir P.

Memasuki sore hingga malam hari, hujan ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke sejumlah daerah, meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Bengkalis, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

Sementara pada dini hari, kondisi cuaca umumnya udara kabur hingga cerah berawan.

“Hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak dan Pelalawan,” lanjutnya.

BMKG mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.