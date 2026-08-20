Cuaca Riau Diprakirakan Cerah Berawan, 67 Hotspot Terdeteksi

jpnn.com - Kondisi cuaca di Provinsi Riau pada Kamis (20/8/2026) diprakirakan relatif cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Forecaster On Duty BMKG Putri Santy S mengatakan pada pagi hari kondisi udara diprakirakan kabur hingga cerah berawan.

Hujan ringan bersifat lokal terpantau terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan citra radar cuaca.

“Untuk pagi hari, kondisi udara diprakirakan kabur hingga cerah berawan. Berdasarkan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terpantau terjadi di sebagian wilayah Indragiri Hilir,” kata Putri.

Memasuki siang hingga malam hari, cuaca Riau secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara pada dini hari, hujan ringan berpeluang terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu dan Kampar.

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“Pada siang hingga malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu dan Kampar,” ujarnya.

BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Riau pada periode tersebut.