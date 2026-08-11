menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Cuaca Riau Hari Ini Cerah Berawan, 53 Hotspot Terdeteksi

Cuaca Riau Hari Ini Cerah Berawan, 53 Hotspot Terdeteksi

Cuaca Riau Hari Ini Cerah Berawan, 53 Hotspot Terdeteksi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi BMKG. Foto: JPNN.com

jpnn.com - PEKANBARU - Cuaca di Provinsi Riau pada Selasa (11/8/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Potensi hujan diperkirakan hanya terjadi secara tidak merata pada dini hari di sejumlah wilayah.

Forecaster On Duty BMKG Gita Dewi S mengatakan kondisi cuaca pada pagi hari diprakirakan berupa udara kabur hingga cerah berawan.

Baca Juga:

Pada siang hari, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan.

“Kemudian sore hingga malam juga diprakirakan cerah berawan hingga berawan,” kata Gita.

Menurutnya, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi secara tidak merata pada dini hari di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru.

Baca Juga:

“Sementara itu, pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru,” ujarnya.

Suhu udara di Riau diprakirakan berada pada kisaran 23-34 derajat Celsius, dengan kelembapan udara mencapai 50-99 persen.

Jumlah hotspot di Riau tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan sehari sebelumnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI