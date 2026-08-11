Cuaca Riau Hari Ini Cerah Berawan, 53 Hotspot Terdeteksi
jpnn.com - PEKANBARU - Cuaca di Provinsi Riau pada Selasa (11/8/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.
Potensi hujan diperkirakan hanya terjadi secara tidak merata pada dini hari di sejumlah wilayah.
Forecaster On Duty BMKG Gita Dewi S mengatakan kondisi cuaca pada pagi hari diprakirakan berupa udara kabur hingga cerah berawan.
Pada siang hari, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan.
“Kemudian sore hingga malam juga diprakirakan cerah berawan hingga berawan,” kata Gita.
Menurutnya, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi secara tidak merata pada dini hari di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru.
“Sementara itu, pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru,” ujarnya.
Suhu udara di Riau diprakirakan berada pada kisaran 23-34 derajat Celsius, dengan kelembapan udara mencapai 50-99 persen.
Jumlah hotspot di Riau tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan sehari sebelumnya.
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