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Cuaca Sebagian Besar Wilayah Indonesia Berawan, Ada Hujan?

Cuaca Sebagian Besar Wilayah Indonesia Berawan, Ada Hujan?
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Warga menggunakan payung saat hujan turun. Foto: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Prakirawan BMKG Nisa dalam tayangan Youtube dipantau dari Jakarta menyampaikan cuaca pada Minggu, di sebagian besar wilayah Indonesia berawan hingga berawan tebal.

Di daerah Sumatra, masyarakat perlu waspada asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung.

Cuaca berawan berpotensi terjadi di Pangkal Pinang, sedangkan Aceh berawan tebal. 

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“Hujan ringan diprakirakan melanda Kota Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu,” kata Nisa.

Nisa menyebutkan masyarakat di Kota Padang juga waspada hujan yang dapat disertai dengan petir.

Di Pulau Jawa, cuaca di Kota Semarang dan Yogyakarta diprakirakan cerah berawan, sedangkan Surabaya berawan. Kota Serang berpotensi diselimuti awan tebal.

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Hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur wilayah Bandung.

Untuk wilayah Kalimantan, potensi udara kabur diprakirakan melanda Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. 

Prakirawan BMKG Nisa dalam tayangan Youtube dipantau dari Jakarta menyampaikan cuaca pada Minggu, di sebagian besar wilayah Indonesia berawan hingga berawan teb

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