Cuadrat Ungkap Fakta Kegagalan Filipina Memenangi Laga Melawan Pakistan

jpnn.com - BANDUNG - Tim Nasional Filipina bermain imbang 2-2 melawan Pakistan pada matchday kedua FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/9).

Filipina yang sempat unggul 2-0 di babak pertama melalui Sandro Reyes (24') dan Bjorn Kristensen (penalti 32'), justru kebobolan dua gol di paruh kedua lewat balasan Pakistan yang dicetak Muhammad Ali Akbar Khan (47') dan Abdul Shahzad (62').

"Ya, sangat kecewa dengan hasilnya. Saya rasa kami memainkan babak pertama yang sangat bagus. Seharusnya di babak pertama kami bisa mencetak tiga atau empat gol, tetapi sayangnya kami tidak mencetak cukup gol. Kami unggul 2 - 0 di waktu istirahat," kata Carles Cuadrat seusai pertandingan.

"Kami berbicara di ruang ganti, kami berbicara tentang tetap bermain serius, tetap fokus pada pertandingan, mengincar lebih banyak gol karena selisih gol itu penting di kompetisi ini," ucap dia.

Juru taktik asal Spanyol itu mengungkapkan situasi yang terjadi di paruh kedua.

Para pemain kehilangan koneksi dan rencana yang sudah disusunnya tidak berjalan lancar.

Menurut dia, diskoneksi antarpemain menjadi pemicu timnya kebobolan dua kali.

"Kami mengalami diskoneksi. Kami mengalami 15 menit yang sangat sangat buruk di awal babak kedua, dan itu cukup menyedihkan karena saya rasa kami telah memainkan sepak bola yang sangat bagus selama lebih dari dua jam," ucapnya.