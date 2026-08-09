Cucun Ahmad Syamsurijal Punya Cara Khusus Tanamkan Nasionalisme ke Generasi Alpha

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong perayaan HUT Kemerdekaan RI di tingkat RW menjadi momentum menanamkan nasionalisme kepada generasi Alpha.

Dia meminta kegiatan Agustusan tidak berhenti pada hiburan dan perlombaan, tetapi juga memuat edukasi sejarah, budaya, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Cucun bahkan memberikan dukungan kepada 220 RW di daerah pemilihannya untuk menggelar kegiatan Agustusan yang kreatif, edukatif, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

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Hal itu disampaikan Cucun saat bertemu pengurus Karang Taruna dan RW dari wilayah Solokanjeruk, Majalaya, Paseh, Ibun, dan Ciparay, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/8).

Menurut Cucun, tradisi perayaan kemerdekaan di lingkungan masyarakat perlu terus dipertahankan.

Berbagai permainan rakyat dan perlombaan tradisional dinilai dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal sejarah perjuangan bangsa.

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"Yang penting, pertahankan budaya-budaya kita yang dulu. Dengan begitu, mereka tahu bagaimana proses kemerdekaan yang dialami orang tua dulu dan ikut memahaminya," kata Cucun.

Dia menilai tantangan menanamkan nasionalisme kepada generasi muda semakin besar di tengah derasnya arus informasi digital.