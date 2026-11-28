jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong peningkatan kualitas hunian warga melalui penyaluran bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung.

Cucun meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 71 kepala keluarga (KK) di Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Sabtu (28/11).

Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang sehat dan aman.

Cucun mengatakan, kepemilikan rumah layak merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian pemerintah.

Menurut dia, kondisi rumah turut menentukan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sebuah keluarga.

“Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi bagi tumbuhnya keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera,” kata Cucun.

Dia menegaskan program BSPS perlu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan secara langsung.

Selain mengawal bantuan pemerintah, Cucun juga memberikan dukungan tambahan melalui Rumah Aspirasi Kang Cucun untuk membantu meningkatkan kualitas hunian warga penerima manfaat.