Cucun DPR Klarifikasi Ucapannya yang Heboh di Medsos Terkait Ahli Gizi, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengklarifikasi pernyataannya yang heboh di media sosial berkaitan keterlibatan ahli gizi dalam program MBG.

Adapun, pernyataan heboh Cucun itu terjadi saat Rapat Konsolidasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung pada Minggu (16/11) kemarin.

Legislator fraksi PKB itu melontarkan gagasan yang belakangan dianggap netizen meremehkan profesi ahli gizi.

Cucun menyoroti kekurangan ahli gizi untuk dapur SPPG yang sebenarnya dibutuhkan dalam program MBG.

Namun, seorang ahli gizi dalam forum malah mengusulkan penghapusan diksi "ahli gizi" menjadi "tenaga yang menangani operasional".

Terutama, ketika pemerintah ingin melibatkan orang yang tak memiliki keahlian untuk mengurusi gizi dalam menu hasil dapur SPPG.

Cucun mengatakan usul ahli gizi yang mau mengubah diksi "tenaga yang menangani operasional" sebenarnya merugikan mereka.

Dia dalam forum hanya ingin menegaskan bahwa usul itu berbahaya bagi para ahli gizi untuk dilibatkan di program MBG.