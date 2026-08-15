Cucun Resmikan CCTV Soljer Cekas, Berharap Kriminalitas di Kabupaten Bandung Berkurang

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan Command Center CCTV “Mata Digital” Soljer Cekas di Mapolsek Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Sabtu (15/8).

CCTV tersebut dipasang di 17 titik yang tersebar di tujuh desa di wilayah hukum Polsek Solokanjeruk.

Cucun berharap keberadaan CCTV tersebut dapat membantu aparat memantau kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan keamanan.

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“Saya berharap di Kabupaten Bandung betul-betul zero kriminal. Tidak satupun orang berani melakukan tindak kriminalitas di wilayah hukum Polresta Bandung karena semua terpantau oleh CCTV,” kata Cucun.

Politikus PKB itu juga berharap seluruh Polsek di wilayah hukum Polresta Bandung memiliki sistem pemantauan CCTV atau command center.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Ini merupakan langkah strategis pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat maupun para pelaku usaha menjadi skala prioritas,” ujarnya.

Cucun menilai keamanan dan kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam menarik investor untuk membuka usaha di Kabupaten Bandung.