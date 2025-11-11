Cukup Ganti Oli Mobil Lubricants, Kamu Bisa Liburan Rp 70 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Mobil Lubricants kembali memanjakan para pengguna kendaraan di Indonesia lewat program undian berhadiah dengan total hadiah bernilai fantastis.

Program menjadi bagian dari komitmen Mobil Lubricants untuk terus mendekatkan diri kepada konsumen melalui kegiatan yang bukan hanya menguntungkan, tetapi juga menyenangkan.

“Kami sangat mengapresiasi partisipasi luar biasa dari konsumen di dua periode undian pertama."

"Program ini tidak hanya memberikan hadiah, tetapi juga memperkuat hubungan kami dengan konsumen serta bengkel-bengkel rekanan,” ucap Market Development General Manager PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI) Rommy Averdy Saat, dalam keterangannya, Selasa (11/11).

Dalam program undian tersebut, Mobil Lubricants menyiapkan hadiah menarik mulai dari paket liburan senilai Rp70 juta, Samsung Galaxy Z Fold 7, hingga Logam Mulia 5 gram.

Rommy menegaskan kesempatan untuk menang masih terbuka lebar.

Konsumen masih bisa ikut berpartisipasi hingga 30 November 2025, sementara pengundian periode ketiga dijadwalkan pada 7 Desember 2025.

Caranya, konsumen cukup melakukan penggantian oli Mobil1 atau Mobil Super All-in-One Protection di jaringan Mobil Car Care atau bengkel rekanan bertanda khusus.