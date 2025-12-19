Cukup Menabung di bank bjb, Bisa Dapat Tiket Coast to Coast Night Trail Ultra

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan penawaran istimewa bagi masyarakat yang ingin menikmati gaya hidup lebih aktif sekaligus cerdas mengelola keuangan melalui program promo Coast to Coast Night Trail Ultra.

Promo ini juga bagian dukungan bank bjb terhadap komunitas lari trail yang terus berkembang di Indonesia.

Sebagai informasi, lari trail saat ini menjadi salah satu olahraga yang makin diminati karena menawarkan tantangan fisik sekaligus pengalaman menyatu dengan alam.

Baca Juga: bank bjb Dukung Penguatan Layanan Keuangan Kemenko Kumham Imipas melalui Kerja Sama

Nah, Coast to Coast Night Trail Ultra selama ini juga dikenal sebagai kompetisi lari lintas alam yang memadukan tantangan fisik dengan keindahan alam pantai selatan Yogyakarta.

Rute yang dilalui menghadirkan pengalaman unik, mulai dari pasir pantai, gumuk pasir, perbukitan, hingga lintasan malam yang menantang dan berkarakter.

Adapun ajang Coast to Coast Night Trail Ultra sendiri akan diselenggarakan pada Sabtu hingga Minggu, 14–15 Februari 2026, berlokasi di Pantai Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Event ini menyediakan beberapa kategori lomba yang dapat dipilih sesuai dengan kemampuan dan target peserta, yaitu 7K, 15K, 30K, 50K, 80K dan 100K.

Melihat tren positif tersebut, bank bjb mengambil peran aktif dengan menghadirkan promo tiket lari Coast to Coast Night Trail Ultra melalui produk dan layanan bank bjb.