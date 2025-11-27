menu
Culture Comes Alive Sukses Mendongkrak Kunjungan Wisatawan ke Pantjoran PIK
Kawasan Pecinan di PIK, Jakarta Utara. Foto: Agung Sedayu

jpnn.com - JAKARTA - Culture Comes Alive sukses digelar pada 21-23 November 2025 di Pantjoran Pantai Indah Kapuk (PIK).

Gelaran Culture Comes Alive itu mampu memberikan peningkatan signifikan pada aktivitas usaha di kawasan Pantjoran PIK.

Selain itu juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke PIK

Perpaduan tenant baru, atraksi budaya, dan program komunitas, menjadi pendorong utama naiknya trafik pengunjung selama akhir pekan tersebut.

Tenant kuliner dan ritel yang diperkenalkan pada periode acara mencatat pertumbuhan transaksi, terutama pada jam-jam krusial menjelang malam. 

Aktivitas seperti barongsai, manyao live music, dan demonstrasi wingchun memberi kontribusi pada peningkatan dwell time pengunjung.

Pengunjung dari luar kota ikut menyumbang ramainya acara tersebut.

"Saya datang dari Bandung khusus akhir pekan. Kegiatan budayanya menarik dan tenant barunya cukup variatif,” kata Randi (29) yang juga seorang pekerja swasta. 

Culture Comes Alive yang sukses digelar berhasil mendongkrak kunjungan wisatawan ke Pantjoran PIK

