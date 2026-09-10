Cuma 2 Jam! Tiket Home Perdana PSS Sleman Vs Madura United Langsung Ludes

jpnn.com, JAKARTA - Stadion Maguwoharjo bersiap kembali bergemuruh. Antusiasme suporter PSS menyambut laga kandang perdana PSS Sleman di Super League 2026/27, benar-benar membludak.

Tiket pertandingan PSS Sleman kontra Madura United FC langsung ludes hanya dalam waktu sekitar dua jam, setelah penjualan online dibuka pada Rabu (9/9) malam.

PSS dijadwalkan menjamu Madura United pada pekan kedua Super League 2026/27 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) sore.

Baca Juga: Moussa Bagayoko Jatuh Hati kepada Suporter PSS Sleman

Laga tersebut menjadi kesempatan pertama bagi Super Elang Jawa tampil di hadapan pendukungnya sendiri musim ini.

Kabar tiket habis terjual diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi PSS Sleman.

"Tiket laga melawan Madura United akhir pekan nanti telah terjual habis. Sampai jumpa di Maguwoharjo!," tulis PSS dalam unggahannya, Rabu malam.

Antusiasme tersebut menjadi sinyal kuat suporter PSS tidak sabar kembali memenuhi tribun Maguwoharjo.

Dukungan besar dari suporter diharapkan mampu menjadi tambahan energi bagi skuad asuhan Pieter Huistra untuk memburu kemenangan perdana.