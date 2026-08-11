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Cuma Boleh Pakai 3 Pemain Asing, League Cup 2026/27 Bakal Jadi Panggung Pemain Lokal

Cuma Boleh Pakai 3 Pemain Asing, League Cup 2026/27 Bakal Jadi Panggung Pemain Lokal
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Direktur Utama I.League Ferry Paulus saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/8). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ajang League Cup 2026/27 menjadi angin segar untuk pemain lokal seusai operator menerapkan aturan hanya boleh mempergunakan tiga pemain asing.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengungkapkan adanya aturan tersebut diharapkan bisa membuat lokal unjuk gigi.

“Pemain-pemain yang menghuni tetap di bangku cadangan bisa main," ujar Ferry.

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Mantan Direktur Olahraga Persija Jakarta itu mengaku sudah memberikan instruksi mengenai regulasi tiga pemain asing.

Nantinya dalam aturan tersebut pemain asing tidak boleh diganti hingga akhir musim kecuali mengalami cedera.

“Jika ada salah satu dari tiga pemain itu yang cedera parah atau pindah klub pada pertengahan musim, pemain tersebut tak bisa diganti oleh pemain asing lain," ungkap Ferry.

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Adanya League Cup 2026/27 tentu menjadi angin segar untuk pemain lokal bisa unjuk gigi jika kalah bersaing dengan deretan legiun asing di Super League.

Wajar di kompetisi saat ini penggunaan pemain asing mencapai 11 pemain sehingga hal tersebut dirasa memberatkan.

Ajang League Cup 2026/27 menjadi angin segar untuk pemain lokal setelah aturan penggunaan pemain asing hanya diperbolehkan tiga

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