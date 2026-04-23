Cuma Butuh 1 Gol! Manchester City Kudeta Arsenal dari Puncak, Burnley Terdegradasi

jpnn.com - Manchester City berhasil mengkudeta Arsenal dari puncak klsemen Premier League 2025/26.

Tim asuhan Pep Guardiola itu sukses membawa pulang tiga poin seusai menundukkan Burnley dengan skor tipis 1-0 di Turm Moor, Kamis (23/4/2026) dini hari WIB.

City datang dengan misi jelas, yakni menang demi melompati Arsenal di papan klasemen Liga Inggris.

Target tersebut tercapai meski tidak dengan cara yang mudah.

Laga baru berjalan lima menit, Manchester City sudah mampu memecah kebuntuan. Erling Haaland mencatatkan namanya di papan skor yang langsung mengubah arah pertandingan

Pada pertandingan ini, dominasi City terlihat jelas. Mereka mengontrol permainan dan menciptakan sejumlah peluang.

Skor 1-0 sudah cukup untuk mengamankan kemenangan sekaligus mengangkat posisi Man City ke puncak klasemen.

Bernardo Silva dan kawan-kawan kini mengoleksi poin yang sama dengan Arsenal, yakni 70 poin. Namun, Man City unggul dalam produktivitas gol.