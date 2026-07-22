Cuma Butuh 7 Hari, Cinta Quran Foundation Mulai Bangun Masjid Pertama dari 99 Masjid Asmaul Husna di Aceh Tamiang

jpnn.com, JAKARTA - Hanya berselang satu pekan dari peluncuran resminya, Cinta Quran Foundation bersama Yayasan Masjid Nusantara secara resmi memulai pembangunan masjid pertama dalam Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna.

Acara kick-off ditandai dengan peletakan batu pertama Masjid Ar-Rahman yang berlokasi di Kampung Pematang Durian, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Minggu (19/7/2026).

Langkah cepat ini merupakan wujud komitmen menjaga amanah para wakif.

Sebelumnya, Grand Launching Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna digelar dalam ajang Amazing Muharram 15: Reset Your Life pada 12 Juli 2026 di Grand Ballroom Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta.

Dalam acara tersebut, komitmen wakaf terhimpun hingga 40 masjid dengan nilai setara Rp20 miliar hanya dalam waktu kurang dari satu jam.

Peletakan batu pertama di Aceh Tamiang dihadiri oleh Dewan Pembina sekaligus Founder Cinta Quran Foundation Ustaz Fatih Karim, CEO Yayasan Masjid Nusantara Pras Purworo, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail S.E.I., Senior Vice President Dana, Jasa, dan Komunikasi Pemasaran BCA Syariah Mia Rahma Amalia, Sekretaris Perusahaan BCA Syariah Muhammad Fikri Hudaya, serta tokoh masyarakat setempat.

Masjid Ar-Rahman, yang sebelumnya bernama Masjid Babuttakwa, dipilih sebagai titik awal karena pembangunannya sempat terhenti akibat bencana alam, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga sekitar.

Pembangunan kembali masjid ini didukung penuh oleh BCA Syariah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.