Cuma Jadi Penonton, Sandy Walsh Doakan Indonesia Jadi Juara FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - BANDUNG - Sandy Walsh hanya bisa menjadi penonton saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Bek Persib Bandung itu masih menjalani pemulihan cedera sehingga belum bisa turun memperkuat skuad Garuda.

Indonesia akan bentrok dengan Malaysia pada matchday kedua Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin (28/9/2026) malam.

Duel ini menjadi laga penting bagi kedua tim. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengantongi tiga poin setelah meraih kemenangan pada pertandingan pertama.

Indonesia mengalahkan Singapura 2-0, sementara Malaysia melibas Bangladesh 3-0.

Walsh pun memahami betapa pentingnya pertandingan tersebut. Meski tidak berada di dalam skuad, ia yakin pasukan John Herdman mampu mengalahkan Malaysia dan menjadi juara di FIFA ASEAN Cup edisi pertama ini.

"Malam ini, semua tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Dan sayangnya, saya tidak bisa berada di sana," ujar Walsh saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

"Saya sangat percaya pada tim dan para staf yang berjuang di turnamen ini untuk tampil malam ini, memenangi pertandingan, dan mengambil langkah besar ke depan agar bisa menjuarai turnamen ini," tuturnya.