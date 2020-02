Cuplikan Tottenham Vs City: Ada Gol Pemain Debutan dan Kartu Merah

jpnn.com, LONDON - Tottenham Hotspur naik tiga anak tangga di klasemen Liga Inggris (Premier League) setelah menekuk juara bertahan Manchester City, dalam pekan ke-25 di Tottenham Hotspur Stadium, London, Senin (3/2) dini hari WIB.

Empunya stadion menang 2-0 berkat satu gol dari pemain debutan Spurs (yang dibeli dari PSV) Steven Bergwijn, dan satu gol dari Si Korea Son Heung Min.

Bergwijn mencetak gol brilian dalam laga pertamanya sejak mendarat di pasar transfer jendela musim dingin ini. Pemain sayap asal Belanda itu melepaskan tendangan voli ke sudut kanan bawah gawang City pada menit ke-63.

Son Heung Min menggandakan keunggulan Spurs di menit ke-71, melepaskan tembakan rendah melewati kiper Ederson.

?? Tottenham 2-0 Manchester City | Steven Bergwijn scored a superb volley on his debut as Tottenham earned a victory over Manchester City, Son Heung-Min's seventh top-flight goal of the season left City with too much to do in the final 20 minutes. pic.twitter.com/z09FYtnrtE — D9INE (@D9INE_NEXUS_F1) February 2, 2020