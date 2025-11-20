Curacao Ukir Rekor Paling Mengejutkan Menuju Piala Dunia 2026

jpnn.com - Timnas Curacao resmi menuliskan babak baru dalam sejarah sepak bola dengan menembus putaran final Piala Dunia 2026.

Tanpa banyak sorotan, negara kecil di Kepulauan Karibia itu lolos ke ajang empat tahunan itu seusai bermain imbang 0-0 melawan Jamaika pada laga terakhir Grup B Kualifikasi Zona CONCACAF, Rabu (19/11/2025).

Hasil tersebut membawa Curacao memuncaki klasemen dengan total 12 poin dari enam pertandingan.

Bagi Curacao, torehan itu bukan hanya tiket menuju putaran final Piala Dunia 2026, tetapi juga pengesahan atas performa konsisten mereka sepanjang babak kualifikasi.

Negara dengan Populasi Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia

Ada catatan yang membuat keberhasilan ini terasa lebih monumental.

Menurut data ESPN, Curacao kini menyandang predikat sebagai negara dengan populasi paling sedikit yang berhasil tampil di Piala Dunia.

Dengan jumlah penduduk sekitar 156.115 jiwa dan luas wilayah hanya 444 kilometer persegi, Curacao menyalip rekor yang sebelumnya dipegang Islandia.

Pada Piala Dunia 2018, Islandia yang memiliki lebih dari 350 ribu penduduk menjadi negara dengan populasi terkecil yang pernah berpartisipasi, sebelum rekor tersebut dipatahkan Curacao.