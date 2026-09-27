Curahan Hati Adhisty Zara Setelah Melahirkan Anak Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adhisty Zara menyampaikan curahan hati setelah dikaruniai anak pertama dari pernikahannya dengan Tsaqib.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengabarkan telah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki..

"Alhamdulillah telah lahir putra kami tercinta, Benjiro Nayel Ali, 19 September 2026," ungkap Adhisty Zara, Sabtu (26/9).

Selebritas berusia 23 tahun itu membeberkan arti kehadiran buah hati bagi dirinya dan Tsaqib.

Menurut Adhisty Zara, anak membawa perubahan besar dalam hidupnya dan suami.

"Kamu datang, dan dunia kami berubah dengan cara yang begitu indah. Sejak hari itu, kami belajar lagi setiap harinya-belajar mengenal kamu, memahami cinta yang baru, dan pelan-pelan belajar jadi orang tua buat kamu," jelasnya.

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Adhisty Zara juga mengucapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi orang tua.

Dia pun berjanji bakal menyayangi anaknya tersebut dengan sepenuh hati.