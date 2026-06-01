Curahan Hati Adhisty Zara Setelah Resmi Menikah dengan Tsaqib

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adhisty Zara menyampaikan curahan hati setelah resmi menikah dengan kekasihnya, Tsaqib.

Dia mengaku lega akhirnya bisa mengumumkan kabar bahagia tentang pernikahannya.

Kabar bahagia tersebut disampaikan melalui sejumlah foto yang diunggah lewat akun milik Adhisty Zara di Instagram.

Mantan member JKT48 itu menunjukkan momen akad nikah sekaligus resepsi pernikahan dengan Tsaqib.

"Akhirnya bisa berbagi kabar bahagia yang selama ini kami jalani berdua," ungkap Adhisty Zara, Minggu (31/5).

Pemain film Dua Garis Biru itu juga mengungkapkan perihal kabar kehamilannya.

Pada salah satu foto, Adhisty Zara memperlihatkan kondisi perut yang tengah mengandung anak pertama.

"Memulai lembaran baru hidup bersama," lanjut perempuan berusia 22 tahun itu.