Curahan Hati Andre Taulany Setelah Resmi Cerai dari Erin

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Rien Wartia Trigina atau Erin.

Dia mendatangi Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Rabu (3/12) untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim.

"Ya pertama-tama saya mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur, lega, walaupun prosesnya cukup berat ya. Tetapi sekali lagi, ya semua ini ada rasa syukur juga ya, karena di balik dari proses ini semua, banyak juga mungkin hal-hal yang harus saya jaga," kata Andre Taulany.

Mantan vokalis Stinky itu mengaku bersyukur akhirnya resmi bercerai setelah melewati proses yang cukup panjang.

Meski kini berpisah, Andre Taulany berharap semua bisa kembali normal dan bisa merawat anak-anak bersama.

"Intinya ketika ini selesai, mudah-mudahan semuanya jadi baik-baik, semuanya kembali normal, dan fokus saya sekarang adalah untuk membesarkan anak-anak, untuk mendampingi mereka," tutur Ketua The Prediksi itu.

Dalam kesempatan itu, Andre Taulany juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, terutama keluarga.

Menurutnya, ini merupakan pilihan terbaik untuk kehidupan dirinya dan Erin.