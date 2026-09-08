Curahan Hati Andrew Andika Saat Menanti Kelahiran Anak Keempat

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Andrew Andika tengah menantikan kelahiran anak keempat.

Saat ini, istri Andrew Andika, Violentina Kaif sedang mengandung calon buah hati mereka. Usia kehamilannya pun telah memasuki delapan bulan.

Andrew Andika mengatakan bahwa saat ini, dirinya tengah mempersiapkan untuk persalinan istri, mulai dari mencari rumah sakit hingga kebutuhan calon bayi.

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"Jadi lagi persiapan untuk kelahiran sajalah. Kami lagi mencari rumah sakit, kami lagi mencari kebutuhan-kebutuhan bayi ini apa saja nih, lagi mau belanja-belanja hal-hal seperti itu begitu ya," ungkap Andrew Andika di kawasan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/9).

Berbeda ketika menyambut anak pertama, aktor berusia 39 tahun itu mengaku kini lebih santai.

Pengalaman sebagai orang tua membuat Andrew Andika dan istri sudah mengetahui berbagai persiapan yang harus dilakukan.

"Ini juga sudah anak keempat kayaknya ya. Jadi, sudah mulai agak santai sih beda sama waktu awal baru punya," tutur mantan suami Tengku Dewi itu.

Andrew Andika bahkan tidak berencana mempersiapkan dekorasi khusus untuk calon anak keempatnya.