menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Curahan Hati BCL Setelah Kepergian Vidi Aldiano

Curahan Hati BCL Setelah Kepergian Vidi Aldiano

Curahan Hati BCL Setelah Kepergian Vidi Aldiano
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bunga Citra Lestari alias BCL dan Vidi Aldiano. Foto: Instagram/bclfansss

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL menyampaikan curahan hati setelah kepergian Vidi Aldiano.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengaku butuh waktu untuk menerima duka yang dirasakan.

"Butuh waktu buat memproses semuanya. Antara percaya dan enggak percaya kalau hari ini, akhirnya datang, saat gue harus melepaskan lu, Vid. You have been my little brother," ungkap BCL, Senin (9/3).

Baca Juga:

Pelantun Kecewa itu kemudian mengenang hubungan yang terjalin selama ini bersama Vidi Aldiano.

BCL merasa Vidi Aldiano semasa hidup merupakan sahabat yang baik hati dan selalu menguatkan.

"Teman ketawa-ketawa, teman gila-gilaan, teman berbagi anxiety, teman yang saling menguatkan. Teman yang menemani gue di saat gue berada di titik terendah gue, dan juga yang selalu ikut merayakan kebahagiaan gue," bebernya.

"Somehow, gue selalu merasa kalau jiwa kita itu terhubung.Vid, my heart is broken. Di satu sisi gue seperti tahu hari ini akan datang, tapi di sisi lain gue enggak pernah benar-benar siap untuk menerimanya," sambung BCL.

Baca Juga:

Bunga Citra Lestari menilai Vidi Aldiano telah berjuang keras agar sembuh dari sakit yang diderita.

Menurutnya, suami Sheila Dara itu juga selalu tersenyum dan semangat menjalani hidup.

Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL menyampaikan curahan hati setelah kepergian Vidi Aldiano.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI