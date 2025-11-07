Curahan Hati Bedu Setelah Bercerai dari Irma Kartika Anggreani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian, Bedu mengungkap curahan hati setelah bercerai dari Irma Kartika Anggreani.

Dia tidak memungkiri bahwa ada rasa yang berbeda ketika kini menyandang status duda.

"Bedalah, sekarang harus sendiri (mengurus hidup)," kata Bedu saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Pemilik nama asli Harabdu Tohar itu sekarang harus tinggal sendiri. Sebab, anaknya, menetap bersama Irma Kartika Anggreani.

Oleh sebab itu, Bedu pun harus berkompromi ketika ingin berjumpa anak-anak.

"Kalau mau ketemu anak-anak, harus datang ke tempat ibunya," jelas pria berusia 46 tahun itu.

Bedu kemudian memastikan bahwa keputusan bercerai dari Irma Kartika Anggreani sudah dipikirkan secara matang.

Keduanya bahkan sempat menjalani konsultasi dengan keluarga hingga pemuka agama sebelum mengakhiri rumah tangga yang berusia 15 tahun.