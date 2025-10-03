Curahan Hati Billy Syahputra Setelah Dikaruniai Anak Pertama
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra menyampaikan curahan hati setelah dirinya dan istri, Vika Kolesnaya dikaruniai anak pertama.
Dia mengaku sangat deg-degan ketika mendampingi Vika Kolesnaya menjalani persalinan.
"Jantung berdebar, badan lemas dan hati merasa sakit melihat istri tersayang memperjuangkan anak aku dengan penuh ketakutan serta tangisan yang sangat amat histeris di ruang operasi," ungkap Billy Syahputra melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (2/10).
Adik mendiang Olga Syahputra itu kemudian menyampaikan pujian untuk Vika Kolesnaya.
Billy Syahputra salut karena bule asal Indonesia itu sangat kuat meski tidak didampingi ketika melahi.
"Kamu kuat dan kamu hebat sayang. Terima kasih ya sayangku Viktoriya Kolesnaya sudah memberikan kehidupan baru untuk anak aku di dunia ini," jelas Bang Billy, sapaannya.
Selain itu, Billy Syahputra juga menulis sebuah doa untuk anaknya.
Dia berharap bayi yang namanya masih dirahasiakan itu bisa tumbuh jadi pribadi yang sukses.
Presenter Billy Syahputra menyampaikan curahan hati setelah dirinya dan istri, Vika Kolesnaya dikaruniai anak pertama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Vika Kolesnaya Melahirkan, Billy Syahputra Ungkap Panggilan Khusus untuk Bayinya
- Kebahagiaan Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya Dikaruniai Anak Pertama
- Vika Kolesnaya Melahirkan, Billy Syahputra Jadi Ayah
- 3 Berita Artis Terheboh: Provokator Penjarahan Rumah Uya Diburu, Nikita Mirzani Mengamuk
- Nenek Vika Kolesnaya tak Sabar Menanti Kehadiran Sang Cucu
- Jenis Kelamin Anak Sudah Terungkap, Billy Syahputra Ungkap Harapan untuk Buah Hati