Curahan Hati Denada Setelah Akhirnya Bertemu dengan Ressa Rossano
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada menyampaikan curahan hati setelah bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.
Dia mengaku sangat bersyukur momen tersebut akhirnya terwujud setelah puluhan tahun.
"Alhamdulillah. Allah Maha Besar," ungkap Denada melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
Perempuan berusia 47 tahun itu membagikan sejumlah potret saat dirinya bertemu dengan Ressa Rossano.
Adapun momen tersebut terwujud atas bantuan kerabat dan keluarga Denada.
"Terima kasih atas doa dan bantuan dari semua kerabat dan keluarga. Terima kasih Bu Intan Erlita, ibu psikolog kesayangan yang baik, atas bantuan, bimbingan, dan pendampingannya," jelas pelantun Pitik Gemoy itu.
Denada juga menunjukkan suasana merayakan Idulfitri bersama Ressa Rossano.
Tidak hanya berdua, kerabat dan keluarga turut hadir pada momen Hari Raya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
