Curahan Hati Givina Setelah Resmi Menikah dengan Mario Caesar

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Givina resmi menikah dengan kekasihnya, Mario Caesar pada Minggu (20/9).

Melalui akunnya di Instagram, dia pun menceritakan soal pernikahannya dengan personel NPD itu

Givina mengatakan bahwa alasannya memilih tanggal tersebut lantaran bertepatan dengan momen berpacaran.

Baca Juga: Fajar Nugra Ketakutan Beradegan Mesra dengan Givina dalam Film Pemikat Jiwa

"Setelah 4 tahun berusaha mengenal satu sama lain, akhirnya sampai juga di momen ini. Minggu, 20 September 2026. Kami memilih tanggal itu sebagai hari pernikahan kami karena bertepatan 4 tahun setelah Givina bilang, 'tembak aku dong biar official'," ungkap Givina, Selasa (22/9).

Givina mengungkapkan bahwa dirinya dan pasangan memang memilih untuk tidak menceritakan ke banyak orang mengenai rencana pernikahan.

Dia dan Mario Caesar ingin menikmati segala proses persiapan pernikahan berdua.

"Kalau kata Habib Isa @isalkaf, kalau seseorang sudah membentuk panitia untuk pernikahannya, maka setan akan membuat panitia untuk membubarkannya. Makanya kami enggak cerita ke orang banyak," ucap Givina.

"Kami lebih memilih buat menikmati momen persiapannya berdua, karena (Insyaallah) pernikahan adalah momen yang cuma terjadi dan dirayakan sekali dalam seumur hidup. Walaupun persiapan nya lumayan gempor ya peeps," sambungnya.