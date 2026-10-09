Curahan Hati Lyodra Soal Terkunci Di Kamu
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Lyodra Ginting menyampaikan curahan hati tentang album barunya, Terkunci Di Kamu yang akhirnya dirilis pada Jumat (9/10).
Dia mengatakan bahwa album berisi 10 lagu tersebut memiliki makna tersendiri bagi dirinya pribadi.
Lagu-lagu dalam Terkunci Di Kamu sangat dekat dengan hati penyanyi jebolan Indonesian Idol itu.
“Ini sangat dekat dengan hatiku,” tulis Lyodra melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (9/10).
Penyanyi berusia 23 tahun itu juga mengungkapkan rasa bahagianya karena akhirnya bisa memperkenalkan album tersebut kepada para pendengar.
Lyodra berharap para pendengar bisa menikmati album Terkunci Di Kamu melalui platform musik digital.
“Album saya ‘Terkunci Di Kamu’ secara resmi keluar,” lanjut musisi asal Medan itu.
Tidak hanya mengumumkan perilisan, Lyodra juga menyampaikan harapannya kepada orang-orang yang mendengarkan Terkunci Di Kamu.
Penyanyi Lyodra Ginting menyampaikan curahan hati tentang album barunya, Terkunci Di Kamu yang akhirnya dirilis pada Jumat (9/10).
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