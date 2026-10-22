Curahan Hati Marsha Aruan Setelah Kepergian Ibunda

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marsha Aruan menyampaikan curahan hati setelah kepergian ibunya, Lisa Diana.

Dia mengenang mendiang ibunda sebagai sosok yang baik kepada semua orang.

"Bunda tuh orang yang sangat baik sama semua orang. Enggak memandang dia siapa, sangat welcome," kata Marsha Aruan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

Selebritas berusia 29 tahun itu menilai kebaikan ibunda menjadi memori indah untuk dikenang.

Sebagai anak, Marsha Aruan pun merasa bersyukur atas kebaikan hati ibunda semasa hidup.

"Terus, jadinya setiap orang tuh punya memorinya masing-masing. Benar-benar setiap orang tuh punya memori bersama Bunda yang berkesan, yang bisa dikenang, yang baik juga. Jadi, aku bersyukur, dia adalah Bunda aku yang ngajarin segala kebaikan di dunia ini," beber pemain film Love itu.

Selain itu, Marsha Aruan mengatakan bahwa ibundanya juga selalu mengajarkannya soal keimanan.

Dia berharap apa yang ditinggalkan oleh mendiang bisa membuatnya kuat menghadapi kehidupan. Sebab, ayah Marsha Aruan juga telah meninggal dunia pada Desember 2022 lalu.