menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Curahan Hati Marsha Aruan Setelah Kepergian Ibunda

Curahan Hati Marsha Aruan Setelah Kepergian Ibunda

Curahan Hati Marsha Aruan Setelah Kepergian Ibunda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marsha Aruan dan adiknya, Michelle di pemakaman sang ibunda, Lisa Diana, TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marsha Aruan menyampaikan curahan hati setelah kepergian ibunya, Lisa Diana.

Dia mengenang mendiang ibunda sebagai sosok yang baik kepada semua orang.

"Bunda tuh orang yang sangat baik sama semua orang. Enggak memandang dia siapa, sangat welcome," kata Marsha Aruan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

Baca Juga:

Selebritas berusia 29 tahun itu menilai kebaikan ibunda menjadi memori indah untuk dikenang.

Sebagai anak, Marsha Aruan pun merasa bersyukur atas kebaikan hati ibunda semasa hidup.

"Terus, jadinya setiap orang tuh punya memorinya masing-masing. Benar-benar setiap orang tuh punya memori bersama Bunda yang berkesan, yang bisa dikenang, yang baik juga. Jadi, aku bersyukur, dia adalah Bunda aku yang ngajarin segala kebaikan di dunia ini," beber pemain film Love itu.

Baca Juga:

Selain itu, Marsha Aruan mengatakan bahwa ibundanya juga selalu mengajarkannya soal keimanan.

Dia berharap apa yang ditinggalkan oleh mendiang bisa membuatnya kuat menghadapi kehidupan. Sebab, ayah Marsha Aruan juga telah meninggal dunia pada Desember 2022 lalu.

Aktris Marsha Aruan menyampaikan curahan hati setelah kepergian ibunya, Lisa Diana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI