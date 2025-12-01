menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Curahan Hati Marshanda Setelah Kepergian Sang Ayah

Curahan Hati Marshanda Setelah Kepergian Sang Ayah

Curahan Hati Marshanda Setelah Kepergian Sang Ayah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marshanda dan ayahnya, Irwan Yusuf. Foto: Instagram/marshanda99

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda menyampaikan curahan hati setelah kepergian ayahnya, Irwan Yusuf yang meninggal dunia pada 29 November 2025.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menulis sejumlah kenangan hingga perjalanan sang ayah.

"Papa, jalan kita tidak selalu indah. Kita harus berpisah saat aku masih terlalu muda untuk mengerti. Namun, hari ini adalah hari aku bersyukur kepada Allah atas kenangan yang tersimpan bertahun-tahun di hatiku,” ungkap Marshanda.

Baca Juga:

“Untuk puisi-puisi yang aku tulis untukmu, untuk lagu-lagu yang aku nyanyikan untukmu, untuk semua orang, peristiwa, luka, kemenangan, sinar matahari, cahaya bintang yang berkilau, yang aku anggap sebagai tanda yang dikirim oleh jiwamu, bahwa kau akan mencintaiku selamanya,” sambungnya.

Marshanda tidak menyangka akan mengalami duka yang sangat dalam atas kepergian Irwan Yusuf.

Meski demikian, dia mencoba tabah dan mendoakan almarhum ayahnya itu.

Baca Juga:

"Aku tidak pernah menyangka akan terjadi hari ini, tetapi tempatmu sekarang lebih indah. Tidak ada yang harus dimiliki, tidak ada yang harus hilang," jelas pemain sinetron Bidadari itu.

Hubungan Marshanda dengan Irwan Yusuf memang tidak terlalu sering terlihat oleh publik.

Aktris Marshanda menyampaikan curahan hati setelah kepergian ayahnya, Irwan Yusuf yang meninggal dunia pada 29 November 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI