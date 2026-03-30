Curahan Hati Sheila Dara di Hari Ulang Tahun Vidi Aldiano

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sheila Dara menyampaikan curahan hati di hari ulang tahun suaminya, Vidi Aldiano.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia membagikan sejumlah foto kenangan bersama Vidi Aldiano semasa hidup.

Sheila Dara mengucapkan terima kasih kepada almarhum Vidi Aldiano yang sudah menjadi teman hidup beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Vidi Aldiano telah memberikan kebahagiaan dan tawa selama bersama.

"Terima kasih telah mengisi 11 tahun terakhir (wow 1/3 hidupku) dengan banyak kebahagiaan dan tawa. Perjalanan yang menyenangkan. 10/10 akan merekomendasikannya," ungkap Sheila Dara, Senin (30/3).

Pemain film Sore: Istri Dari Masa Depan itu lantas mengucapkan selamat ulang tahun untuk Vidi Aldiano.

Sheila Dara bahkan mengenang kebiasaan Vidi Aldiano yang tidak terlupakan.

"Selamat ulang tahun, bahagia selalu, dan hachyu (bersin) bernada terus," tutup Sheila Dara.